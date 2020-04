नई दिल्ली (एएनआई)। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बुधवार को किसी भी फिल्म मैग्जीन के लिए अपने पहले फोटोशूट को याद करते हुए एक थ्रोबैक पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की है। बॉलीवुड के मेगा स्टार कहे जाने वाले बच्चन ने ट्विटर इस तस्वीर को साझा करते हुए फैंस को जानकारी दी कि इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में वे कैसे दिखते थे और ये उनके फर्स्ट मैग्जीन फोटोशूट की तस्वीर है।

T 3501 - My very first photo shoot for a film mag., - 'Star & Style' .. prodded & goaded to a very shy reticent and reluctant me , by famed most feared journalist of the times , Devyani Chaubal ; obviously there was no 'star' or 'style' in the project but Devyani thought so .. pic.twitter.com/2eCv1sxyY4