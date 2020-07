मुंबई (एएनआई)। मेगास्टार अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करा रहे हैं। बिग बी को रविवार को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अमिताभ के हाॅस्पिटल पहुंच जाने से उनके फैंस काफी मायूस हुए। सभी उनका सलामती की दुआएं कर रहे हैं। शुक्रवार को अपने प्रशंसकों का प्यार देखकर अमिताभ ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। बच्चन ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट किया और यह भी कहा कि उन्हें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संबंधित प्रशंसकों से संदेश मिल रहे हैं।

T 3596 -

I receive all your blessings and love and prayers for our well being .. on sms, on whatsapp, on insta on Blog .. and all possible social media ..

my gratitude has no bounds ..

Hospital protocol is restrictive, i cannot say more .. Love 🙏❤️