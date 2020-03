मुंबई (पीटीआई)। Coronavirus Impact : बाॅलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सोमवार को अपने एक ट्वीट के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस ट्वीट में दावा किया गया था कि रविवार को अमावस्या होने की वजह से जनता कर्फ्यू में शंख बजाने, ताली बजाने से जो कंपन पैदा होता है वो कोरोना वायरस को कम या खत्म कर देता है। हालांकि इस ट्वीट को उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया। इसमें लिखा था, 'एक ओपिनियन : 5 पीएम पर 22 मार्च को अमावस्या थी। वायरस, बैक्टीरिया, बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इसलिए इस दिन ताली बजाने व शंख बजाने से जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ उससे किसी भी तरह के वारयस का खात्मा हो सकता है।'

T 3478 - Historic .. we are ONE .. and we have WON !



“शंख बजे औ ताल बजे , औ बजी है गणपत आरती,

अद्भुत दृश्य सुना विश्व नें

हम उत्तम उज्ज्वल भारती“ ~ AB



At 5pm March 22nd the entire nation came out & applauded

NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS ! PROUD TO BE AN INDIAN - JAI HIND pic.twitter.com/Kb07wsVxew