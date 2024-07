कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Anant-Radhika Wedding: मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को अपने बचपन की लेडी लव राधिका मर्चेंट से शादी रचा ली। कपल की शादी में देश-विदेश से कई हजार मेहमानों को मुंबई बुलायी गयी था। लेकिन इसी बीच इस शादी में दो बिन बुलाए बाराती भी घुस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा।

एक यूट्यूबर तो दूसरा है बिजनेसमैन

इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए अंबानी परिवार ने बहुत ही टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया। लेकिन बावजूद इसके दो लोगों इस शादी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। इनमें से एक का नाम वेंकटेश नरसैया अल्लूरी है, जो एक यूट्यूबर है। वहीं दूसरे का नाम लुकमान मोहम्मद शफी शेख है, जो खुद को बिजनेसमैन बता रहा है।

