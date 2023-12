कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Animal Public Review: बॅालिवुड एक्टर रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एनिमल' आज यानी 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट तेजी से बढ़ रही थी। इसका कारण ये भी है कि इस फिल्म में पहली बार रोमांटिक एक्टर रणबीर कपूर गैंगस्टर अवतार में नजर आए, साथ ही बॉबी देओल भी साइलेंट वायलेंट लुक में दिखे। बता दें कि, एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म 'एनिमल' ने इन छह दिनों में 8.64 लाख से ज्यादा की टिकट सोल्ड की हैं, जिसके जरिए फिल्म ने रिलीज के पहले ही 22.41 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म रिलीज होने के बाद अब इस मूवी पर फैंस का रिएक्शन आने लगा है, तो आईए देखते हैं कि, फैंस को कैसी लगी ये फिल्म।

इस पिल्म की तारीफ करते हुए एक फैन ने लिखा कि, "इस तरह के वाइल्ड कैरेक्टराइजेशन से निश्चित रूप से कुछ विवाद खड़ा होगा, लेकिन डारेक्टर संदीप रेड्डी वंगा ने वही किया है जो उन्होंने कहा था। उन्होंने ए सर्टिफिकेट के साथ एक किरदार तैयार किया।

वहीं इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए दूसरे यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि, "वॉयलेंस, वॉयलेंस, वॉयलेंस, मुझे यह पसंद नहीं है, मैं इससे बचता हूं"

मैंने एक मास्टरपीस देखी। फिल्म की ड्यूरेशन 3 घंटे से ज्यादा है लेकिन कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी है। कमजोर दिल वाले दूर रहे।

I watched a masterpiece.

The movie's run time is more than 3 hours But never felt out of place...



Violence is at its peak.

Kamjor dil vale dur rahe.. #AnimalMovieReview #Animal pic.twitter.com/O0f1TaIkcP — The Anmol (@anmolpathak7476) December 1, 2023

एक फैंस ने इस फिल्म से बॉबी देओल की तारीफ करते हुए लिखा कि, "लॉर्ड बॉबी देओल आप अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। काश हम उसे और अधिक देख पाते। हालांकि रनबीर कपूर और उनके बीच का एक्शन सीक्वेंस कमाल का है जो आपको हैरान कर देगा।"

#AnimalMovieReview

Lord #BobbyDeol takes the film to another level with his excellent performance. Wish we could see more of him. However, the action sequence between #RanbirKapoor & him is top notch and will raise your eyebrows pic.twitter.com/3glymJjvtH — Pooja Nawathe (@nawathepooja) December 1, 2023

वहीं एक फैंन ने बाकी लोगों को फिल्म देखने से पहले एक सलाह दी। उसने पोस्ट कर लिखा कि, "एपिक पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट करें, उससे पहले थिएटर न छोड़ें।"