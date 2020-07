मुजफ्फराबाद (एएनआई)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद शहर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां पर लोग नीलम और झेलम नदी पर बन रहे बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नीलम-झेलम और कोहाला हाइड्रो पावर परियोजनाओं के अवैध निर्माण का विरोध करते हुए सोमवार को यहां के निवासियों ने एक बड़ी रैली भी निकाली थी। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और चीन द्वारा निर्मित बांधों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इतना ही नहीं यहां इस मामले में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया।

Pakistan Occupied Kashmir (POK): Residents of Muzaffarabad hold protest against China & Pakistan, opposing the construction of dams on Neelam & Jhelum rivers. A protestor says, "Agreement for the dams was signed between governments of China & Pakistan, we had no say in it." pic.twitter.com/8ys1100Lvn