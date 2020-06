मुंबई (महाराष्ट्र) (एएनआई)। बाॅलीवुड एक्ट्रेस से पाॅलिटीशियन बनी किरण खेर रविवार को अपना 65 वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास दिन पर उनके पति अनुपम खेर ने ट्विटर पर बेहद खास तरीके से विश करते हुए कुछ स्पेशल थ्रोबैक पिक्चर शेयर की। 'होटल मुंबई' के एक्टर अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक हार्ट वार्मिंग पोस्ट डाली। इस पोस्ट में अनुपम खेर ने लिखा, 'जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सबसे प्यारी किरण। गाॅड तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। तुम्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिले।

Happy birthday my dearest #Kirron!! May God give you all the happiness in the world. May you have a long & healthy life. Sorry you are on your own in #Chandigarh & both @sikandarkher & I are not with you. But we miss you. Will meet you soon. Love & prayers!😍🌺🤓 @KirronKherBJP pic.twitter.com/FzOfdZzGDi