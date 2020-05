View this post on Instagram

Amidst all the deception, Hathi Ram will rise and nothing can stop him from digging the truth in #PaatalLok. New Series, May 15 @primevideoin @officialcsfilms @kans26 #SudipSharma @manojmittra @saurabhma @prositroy @avinasharun24fps @jaideepahlawat @NeerajKabi @gulpanag @swastikamukherjee13 @nowitsabhi

A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma) on May 10, 2020 at 11:00pm PDT