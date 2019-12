नई दिल्ली (एएनआई/पीटीआई)। सेनाध्यक्ष के रूप में अपने अंतिम दिन जनरल बिपिन रावत ने आज यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल रावत ने उन बहादुर कर्मियों को याद किया जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी थी और 'अमर जवान ज्योति' पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख के रूप में अपनी विदाई पर गार्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त किया।

General Bipin Rawat on being asked whether Indian Army is better prepared to take on the challenges at Pakistan and China border: Yes, they are better prepared. pic.twitter.com/DT2mXxA7cW