नई दिल्ली (एएनआई)। Army Day 2020 देश में आर्मी डे यानी कि सेना दिवस मनाया जा रहा है। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के साथ सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा एयर स्टाफ के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी यहां श्रद्धांजलि दी।



भारतीय सेना के जवानों को सलाम किया

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय सेना के जवानों को सेना दिवस, 2020 के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारतीय सेना के जवानों के साथ एक फोटो साझा की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आज के दिन मैं सभी बहादुर भारतीय सेना के जवानों को सलाम करता हूं और उनकी अदम्य भावना, वीरता और बलिदान को भारत को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए याद करता हूं।

72nd #ArmyDay being celebrated across country. It celebrated every year to commemorate the day when General K.M Carriappa took over command of Army from General F.R.R Bucher, last British Commander-in-Chief in 1949 & became 1st Commander-in-Chief of Indian Army post Independence. pic.twitter.com/YVwmpBA3z9