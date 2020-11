उन्नाव (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शनिवार रात सिरधरपुर गांव के पास एक बस पलट गई है। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। इसमें करीब 82 यात्री सवार थे। सिरधरपुर गांव के पास एक बस पलटने से बस में सवार लगभग 20 यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस व आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया और फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार हेतु तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

