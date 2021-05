कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप सबके सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। मने पिछले दिनों में ऑक्सीजन के बहुत बेड बढ़ाए हैं। इसके अलावा अब दिल्ली में ICU और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। कोविड-19 मरीजों को उपचार मिल रहा है।

Right now, we're administering 1.25 lakh doses every day. We'll soon begin vaccinating over 3 lakh people every day. We aim to vaccinate all residents of Delhi within next 3 months. But we're facing vaccine shortage. We're left with stock that will last only a few days: Delhi CM pic.twitter.com/2yAkiIXZOi May 11, 2021

सीएम केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम वैक्सीन की रोज सवा लाख डोज लगा रहे हैं, हम जल्दी रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य आने वाले तीन महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाना है लेकिन वैक्सीन की कमी की समस्या आ रही है।

Only 2 companies are producing vaccines. They produce only 6-7 crore vaccines a month. This way, it'll take over 2 yrs to vaccinate everyone. Many waves would've come by then. Important to increase vaccine production on war footing & frame national plan to vaccinate all: Delhi CM pic.twitter.com/FRA75slmwZ — ANI (@ANI) May 11, 2021

दिल्ली में हमारे पास अब कुछ दिन की वैक्सीन ​बची है और ये समस्या देशव्यापी है। आज केवल दो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और दोनों मिलकर महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। इस तरह तो भारत के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें करीब दो साल से ज्यादा का समय लगेगा।

Not just 2, several companies should be deployed to produce vaccines. Centre should collect the formula to produce vaccines from these 2 companies & give it to all those companies that can produce vaccine safely. Centre has the power to do this in these difficult times: Delhi CM — ANI (@ANI) May 11, 2021

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती ये जंग नहीं जीती जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल दो कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए।

National News inextlive from India News Desk

केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला लेकर उन सभी कंपनियों को दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की।