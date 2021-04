चेन्नई (पीटीआई)। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने चल रहे आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला लिया है। अश्विन का परिवार इस समय कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे में गेंदबाज उन्हें सपोर्ट देने के लिए परिवार के पास जाना चाहते हैं। 34 वर्षीय गेंदबाज अश्विन ने इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच खेले हैं और उम्मीद करते हैं कि सबकुछ सही रहा तो वह जल्द ही वापस आ जाएंगे।सनराइजर्स के खिलाफ मैच के बाद अश्विन ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, अश्विन ने कहा कि मैं कल से इस साल के आईपीएल से एक ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार #COVID19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हैं और मैं इन कठिन समय में उनका सपोर्ट करना चाहता हूं।'

