हांग्जो (एएनआई)। Asian Games 2023 : भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शनिवार को हांग्जो में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला टीम कबड्डी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है।एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे के खिलाफ 14-9 की बढ़त ले ली। दोनों टीमों ने हांगझू में अपने अभियान के शुरूआती मैच में 34-34 से बराबरी खेली थी। भारतीय रेडरों ने पहले हाफ में छह बोनस अंक हासिल किए। दूसरे हाफ में चीनी ताइपे ने बढ़त बनाई और 16 अंक हासिल किए, जबकि भारतीय 12 अंक ही हासिल कर पाए। हालांकि, दूसरे हाफ में भारतीय रेडरों ने दो बोनस अंक हासिल किए लेकिन अंत में, पहले हाफ में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण, भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों ने शनिवार को चीनी ताइपे के खिलाफ 26-25 से जीत हासिल कर महिला टीम कबड्डी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है।

