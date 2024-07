कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Assembly Bypolls 2024: 7 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। मतगणना जारी है। इन राज्यों में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें सबकी नजर बनी है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत के सिर जीत का सेहरा बंधा है। मोहिंदर भगत ने 37 हजार 325 वोटों से जीत पाई। वहीं हिमाचल प्रदेश की देहरा, नालागढ़ सीटों, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों और मध्य प्रदेश की अवारवाड़ा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर भाजपा आगे चल रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। बिहार की रूपौली सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। यहां पर जेडीयू पिछड़ गई है। तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके आगे चल रही है।

Celebrations at party office Chandigarh as AAP candidate Shri @mohinderbhagat_ WON from #JalandharWest with a decisive margin of 37,325 votes



Congratulations to the hardworking & dedicated volunteers of the Aam Aadmi Party as well as the people of Punjab



Sharing with you the… pic.twitter.com/j1oA1dYdtv