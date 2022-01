कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Assembly Election 2022 Dates LIVE : भारत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। भारत निर्वाचन आयोग प्रमुख सुशील चंद्रा,राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और यूपी विधानसभाओं के आम चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

यूपी में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान

उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। इसके अलावा मतगणना 10 मार्च को होगी।



कुल सात चरणों में चुनाव

सभी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कुल सात चरणों में पूरे होंगे।

EC directs no physical political rallies and roadshows will be allowed till January 15, 2022 pic.twitter.com/P5FgQpsWRj — ANI (@ANI) January 8, 2022

चुनाव आयोग का निर्देश 15 जनवरी, 2022 तक कोई भी फिजिकली राजनीतिक रैलियां और रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी।

All election officials and employees will be considered as frontline workers and all eligible officers will be vaccinated with 'precautionary dose': CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/mmOTgRGhtM — ANI (@ANI) January 8, 2022

सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स माना जाएगा और सभी पात्र अधिकारियों को कोविड वैक्सीन का 'प्रिकाॅशनरी डोज' लगाया जाएगा।

Model Code of Conduct (MCC) comes into effect immediately from announcement of the schedules. Election Commission has made elaborate arrangements for ensuring the effective implementation of the MCC guidelines. Any violation of these guidelines will be strictly dealt with: CEC pic.twitter.com/6LVte1OTpr — ANI (@ANI) January 8, 2022

इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।



ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल

सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है।

EVMs and VVPATs will be utilized in all the polling stations. Election Commission has already made arrangments to ensure an adequate number of EVMs and VVPATs for the smooth conduct of elections: CEC Sushil Chandra in Delhi pic.twitter.com/6iEAXFx9pJ — ANI (@ANI) January 8, 2022



डाक मतपत्र द्वारा मतदान

80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और COVID19 रोगी डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं:

Senior citizens above 80 years of age, persons with disabilities & COVID19 patients can vote by postal ballot: CEC Sushil Chandra on 5 States polls pic.twitter.com/aHJXWIkqRZ — ANI (@ANI) January 8, 2022

विधानसभा की 690 सीटें

भारत निर्वाचन आयोग प्रमुख सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। हमारे अधिकारियों ने इससे कहीं अधिक की पहचान की है। विधानसभा की 690 सीटें हैं लेकिन हम ऐसे 1620 मतदान केंद्र बना रहे हैं।

ECI has mandated that at least one polling station managed exclusively by women shall be set up in every Assembly constituency. Our officers have identified much more than that. There're 690 Assembly seats but we are setting up 1620 such polling booths: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/Nglbm15nOZ — ANI (@ANI) January 8, 2022



8.55 करोड़ महिला मतदाता

इस चुनाव में सर्विस वोटर्स सहित कुल 18.34 करोड़ मतदाता भाग लेंगे, जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में पहली बार 24.9 लाख मतदाता पंजीकृत हुए हैं।

A total of 18.34 crore electors including service voters will take part in this election out of which 8.55 crore are women electors: CEC Sushil Chandra on 5 States polls pic.twitter.com/gwqZYos2MS — ANI (@ANI) January 8, 2022

सुरक्षा मानदंडों के साथ चुनाव की घोषणा करने का फैसला

कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भारत निर्वाचन आयोग प्रमुख सुशील चंद्रा ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव, विशेषज्ञों और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठकें कीं। इस दाैरान जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने सुरक्षा मानदंडों के साथ चुनाव की घोषणा करने का फैसला किया

As COVID cases soared in view of Omicron variant, ECI held meetings with Union Health Secretary & Home Secretary, experts, & health secretaries of States. After taking these views & ground situation, ECI decided to announce polls with safety norms in place: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/aB05JMTXUx — ANI (@ANI) January 8, 2022

चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। बता दें कि वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। इसके अलावा अन्य चार विधानसभाओं में मार्च महीने में अलग-अलग तिथियों पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

