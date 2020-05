नई दिल्ली (एएनआई)। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर गहरी नींद में सोए मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलने के कारण हुई दर्दनाक माैत ने पूरे देश को झकझाेर कर रख दिया है। इस घटना पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ट्वीट किया औरंगाबाद रेल दुर्घटना में मजदूरों की मौत से हुए दुख को व्‍यक्‍त करना शब्‍दों से परे है। उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसमें घायल मजदूरों के लिए शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की प्रार्थना करता हूं।

Saddened beyond words to learn about the loss of lives in the railway track accident near Aurangabad in Maharashtra. My thoughts and prayers are with the bereaved families. Wishing speedy recovery to the injured.