नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को टेनिस स्टार राफेल नडाल को बधाई दी, जब नडाल ने पुरुषों का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जीता। खिताबी मुकाबले में नडाल ने मेदेवदेव को हराते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया। इस जीत के यसथ नडाल ने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फेडरर और जोकोविच दोनों के नाम 20-20 ग्रैंडस्लैम हैं।

नडाल की इस ऐतिहासिक जीत पर क्रिकेट के भगवान रहे सचिन तेंदुलकर ने भी बधाई दी। सचिन ने ट्वीट किया, "यह बेहद शानदार है। और क्या कहा जाए। 2 सेट से वापस आने और अपना 21 वां ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए अविश्वसनीय है। बधाई @RafaelNadal!"

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने भी नडाल के ऐतिहासिक वापसी के लिए उनकी प्रशंसा की। लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "जब तक मैच खत्म न हो, तो इसे खत्म नहीं मानना चाहिए। #RafaelNadal को रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम पर बधाई और #AustralianOpen को शानदार तरीके से जीतने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।"

इस बीच, भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी लिखा, "राफेल - फायर है फायर। क्या अविश्वसनीय वापसी है, चैंपियन # राफेल नडाल।"