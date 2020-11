सिडनी (पीटीआई)। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत के खिलाफ एकदिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत करने से पहले स्वदेशी लोगों की संस्कृति को स्वीकार करने के लिए नंगे पैर सर्कल बनाएंगे। पेसर पैट कमिंस ने कहा कि उनकी टीम को पर्याप्त समर्थन मिला है। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट और एकदिवसीय उप-कप्तान ने कहा कि उनकी टीम ने घर और दुनिया भर में नस्लवाद के खिलाफ इस कदम को सबसे अच्छा तरीका माना। कमिंस ने 'ईएसपीएन क्रिकइन्फो' के हवाले से कहा था, 'हमने नंगे पैर सर्कल बनाने का फैसला किया है। हम इसे प्रत्येक श्रृंखला की शुरुआत में करने जा रहे हैं और यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। न केवल एक खेल के रूप में, बल्कि हम लोग बिल्कुल नस्लवाद के खिलाफ हैं।" उन्होंने कहा, "हम शायद अपने हाथ ऊपर रखें और कहें कि हमने अतीत में पर्याप्त काम नहीं किया है और हम बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए यह एक छोटी चीज है जिसे हम इस गर्मी में पेश करेंगे।"

"Racism exists. We want to do our bit to try and help stop that and try and be better ... this is one small thing we're going to introduce this summer."https://t.co/UeTOeTEe86