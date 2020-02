कानपुर। Auto Expo 2020 के पहले दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 8.25 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर अपनी इलेक्ट्रिक कार e-KUV100 लॉन्च किया है। यह कार लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक, ऑटो ट्रांसमिशन, फास्ट चार्ज और रिमोट कनेक्शन से लैस है। कंपनी के एमडी पवन गोयनका ने ऑटो एक्सपो में इस कार को लॉन्च करते कहा, 'महिंद्रा एंड महिंद्रा अब शून्य कचरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसी उद्देश्य से यह कार लॉन्च किया गया है।' इसके अलावा कंपनी ने नए mStallion इंजन की भी घोषणा की जो mHawk सीरीज की जगह लेंगे। महिंद्रा ने कहा कि यह नया इंजन बेहतर होगा और जबरदस्त माइलेज भी देगा।

For mass EV adoption to become a reality, we have a prerogative to make our EVs affordable and accessible. Introducing the eKUV100, an SUV ideally suited for your daily commutes. Starting at an ex-showroom price of 8.25 lakh. #SparkTheNew #DriveElectric #AutoExpo2020 #AutoExpo pic.twitter.com/xOcxZW88qw