कानपुर। Auto Expo 2020 टाटा की नई कार ग्रेविटस की पहली तस्वीर सामने आ गई है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन टाटा मोटर्स ने अपनी इस मोस्ट अवेंटिंग कार की पहली झलक प्रस्तुत की। एक्सपो में दिखाई गई कार का कलर और लुक दोनों ही काफी शानदार है। अगर आप एसयूवी कार चलाने का शौक रखते हैं तो यह पहली नजर में अापको आकर्षित कर जाएगी। हालांकि इस साल आप इस कार को खरीद नहीं सकते क्योंकि इसकी लाॅन्चिंग में अभी वक्त है। आइए पहले जान लेते हैं इस कार की खासियत के बारे में।

यह है इसकी खासियत

टाटा मोटर्स की मोस्ट पाॅपुलर कारों में शुमार हैरियर का अपग्रेड वर्जन ग्रेविटस में मिलेगा। यह कार सात सीटर है। सीट की एक पंक्ति और बढ़ाने के लिए टाटा ने कार की लंबाई में थोड़ा बदलाव किया है। यह थोड़ी लंबी है, हालांकि इसक व्हीलबेस हैरियर जैसा ही है। ऑटो कार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेविटस कार की छत को पीछे की तरफ थोड़ा ऊंचा किया गया है। इसके अलावा साइड विंडो को बड़ा करके सबसे पीछे बैठने वालो पैसेंजर्स को बड़ी सुविधा दी गई है।

Day 1 of the #AutoExpo2020 has concluded and boy has it been an epic one! From showcasing cutting edge concept cars like the HBX, unveiling the Opulent Gravitas, and launching the Harrier 2020.

The excitement is sure to continue.

Stay tuned for day 2. #TMLatAE2020 #CESS pic.twitter.com/8ziZs53lko