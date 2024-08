अयोध्या (आईएएनएस)। Ayodhya: अयोध्या में 12 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के कथित नेता मोइन खान की बेकरी को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी मोइन खान की बेकरी पर छापा मारा। अधिकारियों ने बेकरी में बन रहे सामान को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया। बेकरी को भी सील कर दिया गया है। मोइन खान पर इसी बेकरी में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा था कि अब तक सपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सीएम योगी ने कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

"The bakery has been sealed after it was found illegal and action to demolish the bakery is being initiated",…