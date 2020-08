अयोध्या (एएनआई / पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गापेाल दास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई लोग माैजूद रहे। प्रधानमंत्री ने जय श्री राम के जयकारे के साथ मंच अपने भाषण की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने कहा कि आज पूरा भारत भावुक है सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते-जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा।



पीएम ने कहा आज का दिन संकल्प की सत्यता का प्रमाण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीराम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। यह हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों-करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा।प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राममंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को आज नमन करता हूं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये दिन करोड़ों रामभक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है।



सीएम बोले भूमिपूजन हम सब को देखने को मिला

वहीं प्राधनमंत्री के भाषण के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को क्रेटिड दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में पीएम मोदी के करकमलों से इस अवसर पर राममंदिर की निर्माण कार्य के भूमिपूजन का पवित्र पल हम सब को देखने को मिला है। हम सब गौरवान्वित है कि अवध पूरी को लेकर करके जो सपना हमने सबने देखा है उस बात का एहसास तीन वर्ष पहले यूपी की इस अवध पूरी में दीप उत्सव कार्यक्रम के साथ लोगों ने महसूस किया होगा।



मोहन भागवत बोले पूरे देश में आनंद की लहर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पूरे देश में आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने का आनंद है। सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्म भान की आवश्यकता थी उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभआरंभ आज हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ प्रमुख देवरस जी ने कहा था कि 20-30 साल काम करना होगा, तब राम मंदिर का काम होगा। आज 30वें साल की शुरुआत में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है।

