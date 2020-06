नई दिल्ली (एएनआई)। बाॅलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को वर्सटाइल एक्टर माना जाता है। इस एक्टर की खासियत है कि, यह हर बार नए किरदार के साथ दर्शकों का मनोरंजन करता है। हालांकि आयुष्मान अपनी अगली फिल्म में किस लुक और रोल में नजर आएंगे, यह नहीं पता। मगर एक्टर ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 'जोकर' की तस्वीर शेयर की। जोकर हाॅलीवुड की चर्चित फिल्म है। जिसमें जोकर का किरदार काफी पाॅपुलर हुआ।



अंधेरे में जोकर बने आयुष्मान

अभिनेता आयुष्मान खुराना ने शनिवार को अंधेरे में 'जोकर' अवतार में खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस को सकते में डाल दिया। कलाकार स्वप्निल पवार ने अपनी कलाकृति के माध्यम से खुराना को 'जोकर' में बदल दिया, जिसे अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। आयुष्मान ने फिल्म 'जोकर' के एक फेमस डाॅयलाग को कैप्शन में लिखा, 'क्या मैं वास्तव में एक योजना के साथ एक आदमी की तरह दिखता हूं? आप जानते हैं कि मैं क्या हूं? मैं कारों का पीछा कर रहा हूं। मुझे नहीं पता होगा कि अगर मैं इसे पकड़ लेता हूं तो मुझे क्या करना है ... मैं अराजकता का एजेंट हूं।'

"Do I look like a guy with a plan? ... I&यm an agent of chaos!" says Joker. Sinister, menacing, evil, cold, conniving yet brilliant, genius - I have always thought of playing a negative character like him. Thank you #SwapnilPawar for reading my mind and this incredible artwork! pic.twitter.com/OrF8DJMbQ5