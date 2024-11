कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Baba Siddique Murder: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस और यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई पुलिस और यूपी एसटीएफ ने वांटेड शूटर शिव कुमार और दो अन्य को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम, जिसमें 6 अधिकारी और 15 पुलिसकर्मी शामिल थे, ने एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया और बाबा सिद्दीकी के शूटर और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को मुंबई लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के मुताबिक, शिवकुमार को बहराइच के नानपारा से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के मुताबिक, वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था।

Baba Siddiqui murder case | UP STF and Mumbai Crime Branch in a joint operation arrested the shooter Shivkumar from Nanpara in Bahraich. He was trying to flee to Nepal. UP STF arrested three more people who helped the shooter flee to Nepal: Uttar Pradesh STF