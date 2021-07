नई दिल्ली (एएनआई)। देशभर में आज बुधवार को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ईद-उल-अजहा दूसरा बड़ा त्योहार है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "ईद मुबारक! ईद-उल-अधा की शुभकामनाएं। यह दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अधिक से अधिक भलाई की सेवा में समावेश की भावना को आगे बढ़ाए।"

राष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद-उज-जुहा की शुभकामनाएं दीं

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को ईद-उज-जुहा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक। ईद-उज-जुहा एक समावेशी समाज में एकता और बंधुत्व के लिए प्रेम और बलिदान की भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करने और एक साथ काम करने का त्योहार है। आइए हम कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने और सभी की खुशी के लिए काम करने का संकल्प लें।

