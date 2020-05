नई दिल्ली/चंडीगढ़ (पीटीआई/एएनआई)। भारत के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह सीनियर का सोमवार को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले दो सप्ताह से अधिक समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। बलबीर के निधन पर पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। यही नहीं राजनीतिक जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने भी टि्वटर पर हाॅकी के दिग्गज को श्रद्घांजलि दी।

“The day our flag was hoisted in front of thousands at Wembley Stadium (1948) and the national anthem played, I felt like I was flying.” – 3-time Olympic Gold Medalist, Balbir Singh Sr.



(1/2) pic.twitter.com/zovlFspoyQ — Hockey India (@TheHockeyIndia) May 25, 2020

हाॅकी इंडिया के प्रेसीडेंट मुश्ताक अहमद ने बलबीर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'आज, हम न केवल अपनी सबसे बड़ी हॉकी किंवदंती खो चुके हैं, बल्कि हमने 'हमारे मार्गदर्शक प्रकाश' को भी खो दिया है। जबकि स्वतंत्र काल के बाद की उनकी उपलब्धियों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, बलबीर सिंह खेल के सबसे बड़े प्रशंसक थे और जब हमें उनकी सलाह की जरूरत थी उन्होंने हमारी मदद की। हॉकी ने आज अपना सबसे चमकता सितारा खो दिया है और हॉकी इंडिया में हर कोई इस खबर से प्रभावित है।'

Saddened to learn about passing away of Hockey legend Balbir Singh Sr. A Triple Olympic Gold medallist, he exemplified qualities of perseverance, dedication & sportsmanship. Sir, you will be dearly missed & will forever remain an inspiration! A grateful State bids you farewell. pic.twitter.com/bwQwJyYbdo — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 25, 2020

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी बलबीर सिंह को श्रद्घांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'तीन बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर बलबीर सिंह सीनियर के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उन्होंने जिस दृढ़ता, समर्पण और खेल कौशल के गुणों का अनुकरण किया। वह हमेशा याद आएगा। आपको बहुत याद किया जाएगा और हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे!'

A doyen of Indian sports Shri Balbir Singh Senior is no more. When you look back at his achievements,you just remain awestruck

3 olympic gold medals,five goals in Olympic final.

Manager of World Cup winning team

Possibly among India's greatest sporting icons.May his soul rest RIP pic.twitter.com/duSN1LvRWH — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 25, 2020

भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया, 'भारतीय खेलों के एक खिलाड़ी श्री बलबीर सिंह सीनियर नहीं रहे। जब आप उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, तो आप सिर्फ अचंभित रह जाते हैं, 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक, ओलंपिक फाइनल में पांच गोल। विश्व कप विजेता टीम के प्रबंधक, संभवतः भारत के सबसे महान खेल आइकन में से हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। "

Deeply saddened to hear of the passing of Balbir Singh Sr ji. An athlete par excellence and a role model beyond words! His bestowed hands may strengthen my passions more. My condolences to his family, friends and fans!#balbirsingh #Balbirhockey pic.twitter.com/figkm8ibBW — P.T. USHA (@PTUshaOfficial) May 25, 2020

मशहूर भारतीय स्प्रिंटर पीटी उषा ने भी टि्वटर पर लिखा, 'बलबीर सिंह सीनियर जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुःख हुआ। एक एथलीट पार उत्कृष्टता और शब्दों से परे एक रोल मॉडल! उनके बेहतरीन हाथों ने मेरे जुनून को और अधिक मजबूत किया। उनके परिवार, दोस्तों, और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना!'

Rest in Peace to one of the GREATEST and LEGENDARY player of all time Padma Shri Balbir Singh Senior ji - you will lives forever in our heart 🙏🏼 #tripleolympicsgoldmedalist pic.twitter.com/nYu5mfSV5t — Manpreet Singh (@manpreetpawar07) May 25, 2020

वर्तमान समय के हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने ट्वीट किया, 'पदम श्री बलबीर सिंह सीनियर जी एक महान खिलाड़ी थे। उनकी आत्मा को शांति दे।'

Saddened to hear of the demise of one of India's most celebrated Olympians, Balbir Singh Sr. Athletes and role models such as him come very rarely, and it was an honour to know him, and I hope his example will continue to inspire athletes from around the world! — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) May 25, 2020

गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने भी बलबीर सिंह को श्रद्घांजलि दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'भारत के सबसे प्रसिद्ध ओलंपियन, बलबीर सिंह सीनियर एथलीटों और उनके जैसे रोल मॉडल के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ।'

#BalBirSingh ji- A True Giant and a half in his field. Hockey legend out and out. Condolences 🙏 #BalbirSinghSenior pic.twitter.com/4xClWGmhkT — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 25, 2020

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने लिखा, 'हाॅकी के लीजेंड के निधन पर श्रद्घांजलि।'

Saddened to hear about the passing of the legend, Balbir Singh Sr. My thoughts and prayers go out to his family in this time of sorrow. 🙏🏼 @BalbirSenior — Virat Kohli (@imVkohli) May 25, 2020

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी बलबीर सिंह को श्रद्घांजलि दी। विराट ने टि्वटर पर लिखा, 'बलबीर सिंह सीनियर के निधन के बारे में सुनकर दुःख हुआ। दुख के इस समय में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari