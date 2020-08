नई दिल्ली (पीटीआई)। बीसीसीआई ने सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा को इस साल का सर्वोच्च खेल सम्मान - राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने के लिए बधाई दी है, जिसमें कहा गया है कि क्रिकेट निकाय को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2020, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित होने के लिए @ ImRo45। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले केवल चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं।" "हमें तुम पर गर्व है, हिटमैन!"

ईशांत और दीप्ति को अर्जुन अवार्ड

बीसीसीआई ने वरिष्ठ तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और महिला राष्ट्रीय टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किए जाने पर भी बधाई दी। "हमारे वरिष्ठतम टेस्ट गेंदबाज @ImIshant को 2020 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार जीतने के लिए बधाई। बीसीसीआई ने कहा," जा रहा है, विजेता! "

Congratulations to our senior most Test bowler @ImIshant for winning the prestigious Arjuna Award for 2020.



Keep going, champ!

29 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित

वहीं दीप्ति शर्मा को बधाई देते हुए बीसीसीआई ने लिखा, 'हमारी ऑलराउंडर @ Deepti_Sharma06 को 2020 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई। आप नई ऊंचाइयों को बढ़ाना जारी रखें। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को रोहित को पांच एथलीटों में नामित किया, जिन्हें 29 अगस्त को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जबकि ईशांत और दीप्ति 27 में से एक थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

Congratulations to our all-rounder @Deepti_Sharma06 on being conferred upon with the prestigious Arjuna Award for 2020.



May you continue soaring new heights.