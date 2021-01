कोलकाता (एएनआई)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएनआई से बात करते हुए, पूर्व भारतीय कप्तान के करीबी सूत्रों ने कहा कि गांगुली ने सीने में दर्द की शिकायत की और एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।"

गांगुली की तबियत को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है। ममता ने टि्वटर पर लिखा, 'यह सुनकर काफी दुख हुआ कि सौरव गांगुली को कार्डियक अरेस्ट पड़ा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। परिवार के साथ मेरी सहानूभूति।'

Praying for your speedy recovery Dada @SGanguly99 🙏 Get well soon. — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) January 2, 2021

बीसीसीआई सचिव जय शाह के ट्वीट पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने अध्यक्ष के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। जय शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं गांगुली के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मैंने उनके परिवार से बात की है और उनकी तबियत स्थिर है।'

Dada , jaldi se theek hone ka.

Praying for your quick and speedy recovery @SGanguly99 . — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 2, 2021

भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी यह खबर सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'आप जल्द ठीक हों दादा।' यही नहीं पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, 'दादा, जल्दी से ठीक होने का। आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।'

Praying for your speedy recovery. Get well soon 🙏 @SGanguly99 — Virat Kohli (@imVkohli) January 2, 2021

विराट कोहली ने भी दादा के जल्दी ठीक होने की दुआ मांगी। विराट ने लिखा, 'आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप जल्द स्वस्थ हों।

Wishing you a speedy recovery Dada, @SGanguly99 . Praying that you get well soon — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 2, 2021

वहीं मौजूदा टेस्ट टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने भी गांगुली को लेकर ट्वीट किया। रहाणे ने लिखा, 'आप जल्दी ठीक होकर लौटें। यही प्रार्थना करता हूं।'