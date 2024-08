बेंगलुरू (एएनआई)। Bengaluru: बेंगलुरु में एक नर्सिंग हॉस्टल से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि यहां आदर्श नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हॉस्टल में काफी दिनों से चूहों का आतंक बरपा था। ऐसे में 18 अगस्त की रात को हॉस्टल मैनेजमेंट द्वारा चूहों को भगाने के लिए स्प्रे किए गया। इस दौरान दवा की वजह से 19 स्टूडेंट को तबियत बिगड़ गयी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मामले को लेकर पश्चिमी बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त एस गिरीश ने कहा, जहरीले पदार्थ की मौजूदगी के कारण कुल 19 स्टूडेंट सांस लेने में तकलीफ के कारण बीमार हो गए और उन्हें हॉस्टल के अन्य स्टूडेंट, स्टाफ और आम लोगों की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 19 छात्रों में से तीन गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें आईसीयू में भेज दिया गया है।

Bengaluru, Karnataka | 19 students of Adarsh Nursing College student hostel were shifted to the hospital after they faced breathing problems because of the rat repellent sprayed by the hostel management to drive away rats, on the night of August 18. Three of the 19 students are…