नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगाे विमान कल रात हादसे का शिकार होते-होते बच गया है। इंजन में आग की सूचना पर यात्रियों में हडंकप मच गया। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले विमान 6E2131 के इंजन में आग देखने के बाद उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारा गया। घटना रात करीब 10 बजे की है। विमान में 177 यात्री और चालक दल के सात सदस्य सवार थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं।

An aircraft operating flight 6E-2131 (Delhi-Bangalore) experienced a technical issue while on take-off roll, immediately after which the pilot aborted the takeoff & aircraft returned to the bay. All passengers & crew are safe & an alternate aircraft is being arranged: IndiGo pic.twitter.com/rkNeRXgqbg