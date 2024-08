कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। बेंगलुरू में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया है। यहां हेब्बल फ्लाईओवर के करीब एक वोल्वो बस ड्राइवर ने व्हीकल पर से कंट्रोल खो दिया और कई बाइक और कारों को टक्कर मार दी। घटना सुबह करीब 9.30 बजे हुई। पूरी घटना बस के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में आराम से चलती हुई बस को तीन बाइकों और दो कारों से टकराते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन घायल हुए बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

VIDEO | #Karnataka: A bus driver lost control of the vehicle and crashed into several vehicles in #Bengaluru. One person was seriously injured in the accident which was caught on CCTV of the bus.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/G98feErmTu