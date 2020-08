बेंगलुरु (एएनआई)। बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई हिंसा से हालात गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने आगजनी, पथराव और हमले के आरोपियों की धड़पकड़ शुरू कर दी है। इस संबध में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि बेंगलुरु में एक अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर हुई हिंसा के संबंध में बेंगलुरु पुलिस ने अब तक 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि विधायक के भतीजे की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही यहां हिंसा भड़की।

#UPDATE 110 people have been arrested in connection with the violence that broke out in Bengaluru over an alleged inciting social media post: Sandeep Patil, Joint Commissioner of Police (Crime) Bengaluru https://t.co/EVvSMdvbIA



लगभग 60 पुलिसकर्मी घायल हुए दो लोगों की माैत

पुलिस आयुक्त ने सभी से शांति बनाए रखने के लिए बल के साथ सहयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही कहा कि बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी गई है। शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाना क्षेत्रों में कथित भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई झड़पों के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। इस दाैरान एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत लगभग 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं दो लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर में उनके भतीजे नवीन द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उपद्रवियों द्वारा बर्बरता की गई थी।

Congress MLA Srinivas Murthy's residence in Bengaluru vandalised, allegedly over an inciting social media post by his nephew. Karnataka Home Minister says, "Issue to be probed but vandalism is not the solution. Additional forces deployed. Action will be taken against miscreants." pic.twitter.com/Xa1q6SI6mG