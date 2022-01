कोलंबो (एएनआई)। श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने अपना रिटायरमेंट का फैसला बदल दिया है। क्रिकेट (एसएलसी) ने गुरुवार को पुष्टि की कि बाएं हाथ के बल्लेबाज भानुका ने बोर्ड को अपने रिटायरमेंट को वापस लेने के सूचना दे दी है, जिसे उन्होंने एसएलसी को सौंप दिया था। भानुका ने 3 जनवरी, 2022 को तत्काल प्रभाव से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। मगर 10 दिन बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया।

बोर्ड ने भी जारी किया बयान

बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "युवा और खेल मंत्री नमल राजपक्षे के साथ एक बैठक के बाद और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के साथ परामर्श के बाद, भानुका राजपक्षे ने एसएलसी को सूचित किया है कि वह अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं जो उन्होंने 3 जनवरी 2022 को एसएलसी को तत्काल प्रभाव से दिया था।" बयान में कहा गया है, "एसएलसी को अपना इस्तीफा वापस लेने वाले पत्र में, उन्होंने आगे कहा कि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व उस खेल में करना चाहते हैं जिससे वह आने वाले वर्षों में प्यार करते हैं।"

