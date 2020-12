नई दिल्ली (एएनआई)। Bharat Bandh Today Live Updates केंद सरकार ने हाल ही में तीन नए कृषि कानून बनाए हैं जिनके विरोध में आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इन कानूनों में पहला कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, दूसरा कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 है। सरकार भले ही इन कानूनों को किसानों के हित में बता रही है लेकिन अन्नदाता इन्हें मानने को तैयार हैं। वे बीते 12 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की 5 दाैर की वार्ता भी विफल रही। किसानों के इस भारत बंद का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, सपा समेत कई बड़े राजनैतिक दलों ने समर्थन किया है।

यहां देखें पल-पल का अपडेट...

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में भारत बंद कर असर साफ दिख रहा है। देश में फलों और सब्जियों के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक, आजादपुर मंडी, भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को बंद रहेगी। यह ऐलान इसके अध्यक्ष आदिल अहमद खान ने दी है।

Maharashtra: Swabhimani Shetkari Saghtana staged 'Bharat Bandh Rail Roko' protest and briefly stopped a train today in Malkapur of Buldhana dist. They were later removed from the tracks by Police & detained. Farmer Unions have called #BharatBandh today, over Centre's #FarmLaws pic.twitter.com/syREnd7Iez

महाराष्टर् में भी भारत बंद के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। स्वाभिमानी शेतकारी सगहताना ने मंगलवार को बुलढाणा जिले के मलकापुर में एक ट्रेन को 'भारत बंद रेल रोको' के तहत रोक दिया। बाद में उन्हें पुलिस ने पटरियों से हटा दिया और हिरासत में ले लिया।

West Bengal: Left political parties protest on the railway tracks at Jadabpur Railway Station in Kolkata & stop a train, in support of today's #BharatBandh by farmer unions. pic.twitter.com/7Kn6avKGGM

वामपंथी राजनीतिक दलों ने आज के भारत बंद और किसान यूनियनों के समर्थन में, कोलकाता के जादाबपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया और एक ट्रेन को रोक दिया। लोग सड़कों पर सरकार विरोधी खूब नारेबाजी कर रहे हैं।

Telangana: Road Transport Corporation workers in Kamareddy extend their support to #BharatBandh by farmer unions.



A bus driver says, "CM raised his voice against Farm laws. Going with him, we the workers of RTC are protesting here. Farmers should not be subjected to injustice." pic.twitter.com/b7agzw9prA