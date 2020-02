कानपुर। Bhoot Part One First Day collection : 21 फरवरी को शुक्रवार के दिन बाॅक्स ऑफिस पर दो बड़े एक्टर्स की फिल्में रिलजी हुई हैं। एक विक्की कौशल की भूत और दूसरी है आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल ज्यादा सावधान। दोनों ही फिल्मों का कटेंट भले ही अलग- अलग रहा पर अपने जाॅनर में दोनों ने धमाकेदार रिलीज की। फिलहाल बात करते हैं भूत की। भूत ने देश भर में पहले दिन सिर्फ 5.10 करोड़ रुपये की ही कमाई की है। फिल्म इतना कमा पाई, इसके पीछे इसके धुंआधार प्रमोशन और एक के बाद एक हाॅरर पोस्टर रिलीज होना बड़ा फैक्टर है।

#Bhoot opens on expected lines... The genre has its loyal audience in mass pockets + with strong title-value, should&यve opened to higher numbers... #MahaShivratri partial holiday also contribute to its total... Needs to increase speed on Day 2 and 3... Fri ₹ 5.10 cr. #India biz.