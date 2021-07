कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। अजय देवगन की 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर आ गया है और यह देशभक्ति और एक्शन से भरपूर है। अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है और अजय देवगन ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक की भूमिका निभाई है, जो युद्ध के दौरान भुज एयरबेस के प्रभारी थे। फिल्म में संजय दत्त ने आर्मी स्काउट रणछोड़दास पागी, सोनाक्षी सिन्हा ने सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरबेन जेठा माधरपर्य, एमी विर्क ने फ्लाइट ऑफिसर विक्रम सिंह बाज और नोरा फतेही ने भारतीय जासूस हीना रहमान के रूप में अभिनय किया है।

