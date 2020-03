मुंबई (आईएएनएस)। Coronavirus Covid 19 impact : इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से देश में महामारी से बढ़ती संख्या के चलते लोग सरकार का साथ देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी पीएम केयर फंड में अपनी क्षमता अनुसार दान दे रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और नाम सामने आया है और वो है भूषण कुमार। भूषण कुमार ने प्राधानमंत्री राहत कोश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए और कोरोना से लोगों को बचाने के लिए 11 करोड़ रुपये का दान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में भी 1 करोड़ रुपये दिए हैं।

In this hour of need, I pledge to donate Rs. 1 crore to the CM&यs relief fund along with my family at @Tseries. Hope we all get through this difficult time soon. Stay home, stay safe. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray #IndiaFightsCorona https://t.co/HbIuOKWL0C