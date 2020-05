भूमि पेडनेकर के कमेंट से चकराये अमिताभ बच्चन बोले इसका मतलब क्या है

View this post on Instagram

Srinagar, Kashmir .. &KABHI KABHIE&य .. writing the verse for the song &kabhi kabhi mere dil mein khayaal aata hai ..&य AND .. Lucknow, month of May .. 44 years later ( 1976 to 2020 ) Gulabo Sitabo .. and song playing .. &ban ke madaari ka bandar.. & क्या थे , और क्या बना दिया अब !!!

