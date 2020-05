नई दिल्ली (आईएएनएस)। बिहार की रहने वाली 15 साल की ज्योति कुमारी इस समय काफी चर्चा में हैं। ज्योति ने गुरुग्राम से बिहार की यात्रा साइकिल से पूरी की थी। ये दूरी करीब 1200 किमी की है, मगर ज्योति ने हिम्मत दिखाते हुए अपने बीमार पिता को साइकिल पर पीछे बिठाया और लाॅकडाउन के बीच घर तक पहुंचाया। ज्योति के इस हौसले को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने टि्वटर पर ज्योति की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, "15 साल की ज्योति कुमारी, अपने घायल पिता को साइकिल के पीछे बिठा 7 दिनों में +1,200 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी अपने घर ले गई। धीरज और प्रेम के इस खूबसूरत करतब को देखना अच्छा लगा।'

उमर अब्दुल्ला ने इवांका को दिया जवाब

इवांका के इस ट्वीट पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। इवांका को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा," उसकी गरीबी और हताशा को इस तरह महिमामंडित किया जा रहा है जैसे कि ज्योति ने रोमांच के लिए 1,200 किलोमीटर की साइकिल चलाई। उसकी ये हालत सरकार की कमी उजागर करती है।'

