पटना (एएनआई/आईएएनएस)। नितिश कुमार ने ट्वीट किया कि वे 1 अन्ने मार्ग स्थित 'संकल्प' पर बिहार में शराब बंदी को लेकर एक रिव्यू बैठक की अध्यक्षता की। जहरीली शराब पीने के बाद बिहार में कम से कम 21 लोगों की मौत की सूचना है। इसमें बेतिया में 10 तथा गोपालगंज में 11 लोगों की मौत शामिल है। शनिवार को समस्तीपुर में भी चार लोगों के मौत की सूचना है।

Patna: Bihar CM Nitish Kumar chaired a high-level review meeting on liquor ban on Nov 5



"The CM instructed officers concerned to take strict action with regard to recent hooch tragedies. He also asked the officers to identify &take action against erroring officials," as per CMO pic.twitter.com/t39UAxLc9C