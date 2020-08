नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर व्हाट्सएप को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की व्हाट्सएप पर पकड़ है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप-बीजेपी की साठगांठ को उजागर किया है। 40 करोड़ भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पेमेंट्स की भी शुरुआत करना चाहता है जिसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी की जरूरत है। इस तरह बीजेपी की वाट्सऐप पर पकड़ है। इससे पहले 16 अगस्त को पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस देश में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं।

