नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने रविवार को बिहार विधानसभा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। जेपी नड्डा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार भाजपा राज्य कार्यसमिति को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा, जदयू और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें न केवल भाजपा बल्कि अपने गठबंधन सहयोगियों से भी मूल्य जोड़ना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के पार्टी सदस्यों से केंद्र और राज्य स्तर पर पार्टी के कल्याणकारी कार्यों के बारे में राज्य के लोगों को अवगत कराने का आग्रह किया।

Bharatiya Janata Party, Janata Dal (United) and Lok Janshakti Party will fight elections together and win. We have to add value not only to BJP but to our alliance partners also: BJP President JP Nadda addressing Bihar BJP State Karyasamiti via video conferencing pic.twitter.com/ZqWCS9khv6