कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर काफी भयावह होती जा रही है। संकट की इस घड़ी में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'BJYM डॉक्टर हेल्पलाइन' का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन नागरिकों को डॉक्टरों से जोड़ेगी जो उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे। इस पर देश के किसी भी कोने के नागरिक डॉक्टरों से मेडिकल सलाह ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन कई भाषाओं में है।

People from any part of the country can call the helplines to get medical advice. The helpline will cater to multiple languages to ensure we can assist citizens from across the country.



We have started helplines in all metropolitan cities. Thousands of families - relatives of whom weren't around - have been served medicines and other essentials by the BJYM karyakartas.



जेपी नड्डा ने कहा कि एक बार पंजीकरण कराने के बाद डॉक्टर फोन करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस पर अभी 350 से अधिक डॉक्टर हैं। डॉक्टरों से मेरी अपील है कि वे इस हेल्पलाइन पर नामांकन कराकर कुछ घंटे प्रतिदिन दें ताकि होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की मदद की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सभी महानगरों में हेल्पलाइन शुरू की हैं। हजारों परिवार - जिनके रिश्तेदार आसपास नहीं थे - उन्हें BJYM कार्यकर्ताओं द्वारा दवा और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई हैं।

Starting May 1, we will further increase the pace of vaccination, helping the nation immensely. Registration will begin on the COWIN portal today and I call upon all BJYM karyakartas to get youth registered as many as possible.



भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 1 मई से, हम टीकाकरण की गति को और बढ़ाएंगे, जिससे राष्ट्र को काफी मदद मिलेगी। कोविन पोर्टल पर आज से पंजीकरण शुरू हो जाएगा और मैं सभी BJYM कार्यकर्ताओं से युवाओं को यथासंभव पंजीकृत करने के लिए कहता हूं। भारत में प्रति दिन 12 लाख से अधिक की परीक्षण क्षमता है। कोविड रोगियों के लिए 2,500 से अधिक समर्पित अस्पताल हैं। हम प्रति दिन 5 लाख से अधिक वेंटिलेटर और 5 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहे हैं।