वाशिंगटन डीसी (एएनआई)। ब्लैक पैंथर हीरो चैडविक बोसमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 43 साल के चैडविक का शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बोसमैन पिछले चार सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। स्टार के निधन की पुष्टि उनकी टीम ने ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान के माध्यम से दी। बयान में कहा गया है, "काफी दुख के साथ हम चैडविक बोसमैन के निधन की पुष्टि करते हैं। चैडविक को 2016 में स्टेज 3 कोलोन कैंसर का पता चला था, और पिछले 4 वर्षों में इससे जूझ रहा था। चूंकि उनका कैंसर स्टेज 4 तक पहुंच गया था। जिसके बाद वह हमें छोड़कर चले गए।'

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman's family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/QNvzuZgAbe

सुपर हीरो बनकर आए थे सुर्खियों में

बोसमैन के निधन के बाद उनकी पत्नी और परिवार पीछे छूट गया। बोसमैन को फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पहचान मार्वल सुपर हीरो 'ब्लैक पैंथर' बनने पर मिली। इससे पहले बोसमैन ने '42' और 'गेट अप' में ब्लैक अमेरिकन आइकॉन के अपने पात्रों के साथ स्टारडम हासिल किया। बोसमैन के निधन के बाद उनकी फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इस आइकान को श्रद्घांजलि दी।

I&यm absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I&यm endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.