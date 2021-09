इंटरनेट डेस्‍क (कानपुर) : Ganesh Chaturthi 2021: देश और दुनिया में गणेश चतुर्थी का दस दिन का उत्‍सव शुक्रवार को शुरू हो गया है। लोगों के घरों में गणपति जी विराज हो रहे हैं। इस त्‍योहार को लेकर बॉलीवुड सितारे भी जोश में हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस शुभ अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को शुभकामनाएं दी हैं।

मेगा स्‍टार ने दी इस अंदाज में गणपति उत्‍सव की बधाई

बॉलीवुड के मेगास्‍टार अमिताभ बच्‍चन ने अपने इंस्‍टाग्राम हैंडल पर भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए अपनी एक तस्‍वीर शेयर की है। साथ ही उन्‍होंने लिखा है 'गणेश चतुर्थी की अनेक शुभकामनाएं... गणपति बप्पा मोरेया!!!' बॉलीवुड की फेमस एक्‍ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने डांस रियलिटी शो 'डांस दीवाने' के सेट पर भगवान गणेश की पूजा करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने मराठी में लिखा है, "तुम्हा सर्वांना आणि तुमच्या परिवाराला गणेश चतुर्थीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा...!!!" यानि आप सभी को और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं...!!!)

अजय देवगन बोले, आइए करें साथ मिलकर गणपति का वेलकम

अभिनेता अजय देवगन ने मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करते हुए अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "भगवान गणेश सभी चीजों के अग्रदूत हैं - शांति, समृद्धि, प्रगति, खुशी और स्वास्थ्य। आइए आज हमारे पसंदीदा देवता का स्वागत करने के लिए प्रार्थना में हाथ से हाथ मिलाएं। गणपति बप्पा मोरया।" बॉलीवुड दीवा काजोल ने इंस्‍टा पेज पर अपनी एक दिलकश तस्वीर पोस्ट की है। पीले रंग की साड़ी में काजोल मैचिंग ज्वैलरी के साथ बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इस फोटो के साथ उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा है 'ढेर सारी खुशियों के साथ विघ्नहर्ता का स्‍वगत कर रही हूं।' #HappyGaneshChaturthi।"

करीना और तैमूर ने भी किया गणपति को नमन

गणपति के अवसर पर करीना कपूर ने अपने इंस्‍टा पर एक तस्‍वीर शेयर की है, जिसमें वो पति सैफ और बेटे तैमूर संग गणपति से प्रार्थना करती नजर आ रही हैं। इस पिक में तैमूर का अंदाज देखने वाला है।

वरुण धवन और तापसी ने कहा हैप्‍पी गणेश चतुर्थी

बॉलीवुड के उभरते हुए स्‍टार एक्‍टर वरुण धवन ने खुद की एक फिल्‍म में गणपति की पूजा करते हुए अपनी एक तस्‍वीर इंस्‍टा पर पोस्‍ट की है। उन्‍होंने सभी को हैप्‍पी गणेश चतुर्थी बोला है। तापसी पन्नू और करण जौहर ने भी अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स को इस खास मौके पर बधाई दी हैं।

हेमा मालिनी ने किया ज्ञान के देवता का स्‍वागत

दिग्गज एक्‍ट्रेस हेमा मालिनी ने भी ट्विटर पर अपने फैंस और फॉलोअर्स को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं हैं। उन्‍होंने अपने मैसेज में लिखा है "यह वर्ष का वह समय है जब हम अपने प्यारे गणेशजी का अपने घरों में स्वागत करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं जो वे खूब देते हैं। ज्ञान के यह देवता हमारे घरों में 10 दिनों तक रहते हैं, जो समाज में सौहार्द और खुशी को प्रोत्साहित करते हैं। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं”।

It is that time of the year whn we welcome our beloved Ganeshji into our houses,seeking his blessings which he gives in abundance.This God of understanding&knowledge stays in our houses for 10 days encouraging camaraderie & happiness in society. गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं pic.twitter.com/gXT3IUDrzC