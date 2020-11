नई दिल्ली (एएनआई)। अभिनेता आसिफ बसरा के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निधन के कुछ घंटों बाद, बॉलीवुड की कई हस्तियों ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और सोशल मीडिया पर श्रद्घांजलि दी। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर जिन्होंने कई फिल्मों में दिवंगत अभिनेता के साथ काम किया। उन्होंने ट्विटर पर दिवंगत अभिनेता के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। खेर ने ट्विटर पर लिखा है, "#AsifBasra की मौत से काफी दुखी और शॉक्ड हूं। उनके साथ एक-दो फिल्मों में काम किया, लेकिन कई मौकों पर उनसे मिले। वह एक शानदार अभिनेता और बहुत ही सुखद इंसान थे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं #OmShanti।"

Deeply Saddened and Shocked by the death of #AsifBasra. Have acted with him in a couple of films but met him on several occasions. He was a wonderful actor and a very pleasant person. My heartfelt condolences to his family and friends. 🙏 #OmShanti pic.twitter.com/6hInmv0GQU