मुंबई/नई दिल्ली (पीटीआई/एएनआई)। बाॅलीवुड के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर नदीम-श्रवण की जोड़ी टूट गई। संगीतकार श्रवण राठौड़ का गुरुवार को कोरोना के चलते निधन हो गया। वह 66 साल के थे। श्रवण को COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद "गंभीर" स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे, संगीतकार संजीव राठौड़ ने पीटीआई को बताया, 'उनका निधन रात करीब 10:15 बजे हुआ। कृपया उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।' नदीम-श्रवण 90 के दशक में सबसे लोकप्रिय म्यूजिक डायरेटर्स में से थे, जिन्होंने "आशिकी" (1990), "साजन" (1991), शाहरुख खान अभिनीत "परदेस" और "राजा हिंदुस्तानी" जैसी फिल्मों में सुपरहिट गाने दिए।

Very sad to know about the passing of music composer Shravan. Nadeem-Shravan created magic for many films in 90s and later, including Dhadkan that has remained legendary in my career. Deepest Condolences to his family. 🙏🏻 April 23, 2021

अक्षय कुमार ने श्रवण को टि्वटर पर श्रद्घांजलि देते हुए लिखा, 'संगीतकार श्रवण के जाने के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। नदीम-श्रवण ने 90 के दशक में कई फिल्मों के लिए जादू किया। जिसमें धड़कन भी शामिल है, जो मेरे करियर की बेहतरीन फिल्मों में है। उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना। "

Film Industry loses one of the most popular music composers #ShravanRathod of #NadeemShravan fame. His demise today at 9.30 pm has created a void in the music & film fraternity.



He will remain alive with his music. Heartfelt Condolences to the family.



ॐ शांति ! 🙏 pic.twitter.com/VJQZrJQbgy — Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 22, 2021

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने 90 के दशक के शानदार संगीत संगीतकार के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट किया, "आज रात 9.30 बजे उनके निधन ने संगीत और फिल्म बिरादरी में एक शून्य पैदा कर दिया है। वह अपने संगीत के साथ हमेशा जीवित रहेगा। परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। "

बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी ट्विटर पर अपनी संवेदनाएं साझा कीं और लिखा, "दुख बहुत दुख। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

V v sad .. just came to knw about the great music director #shravan he left all of us ..due to COVID .. very dear friend n colleague of mine .worked with him in #maharaja Always gave great melodies..my deepest condolences to his family. He will always remain in our hearts. RIP 🙏 pic.twitter.com/Unop0Kctp8 — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) April 22, 2021

निर्देशक-निर्माता अनिल शर्मा ने दुख व्यक्त किया और ट्वीट किया, "काफी दुखद। उन्होंने हम सभी को छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा महान धुनें दीं। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। वह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। RIP। "

Shravan (and Nadeem) walked 30 years alongside me in my career with the evergreen album for Phool Aur Kaante. Very sad, very unfortunate to hear of his demise last night. Condolences to his family. #Shravan — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 23, 2021