मुंबई (पीटीआई)। बाॅलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, विद्या बालन और संगीतकार एआर रहमान सहित अन्य ने बुधवार को गायक-संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय संगीत उद्योग का 'रत्न' बताया। 80 और 90 के दशक में भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले लहरी का मंगलवार की रात जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में कई स्वास्थ्य समस्याओं के बाद निधन हो गया। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि संगीतकार का संगीत कई लोगों के मुस्कुराने और नाचने का कारण था।

अक्षय ट्वीट करते हैं, 'आज हमने संगीत उद्योग से एक और रत्न खो दिया ... बप्पी दा, आपकी आवाज मेरे सहित लाखों लोगों के नृत्य का कारण थी। अपने संगीत के माध्यम से आपको जो खुशी मिली, उसके लिए धन्यवाद। परिवार के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।"

विद्या बालन, जिन्होंने 2011 की फिल्म "द डर्टी पिक्चर" के अपने लोकप्रिय गीत "ऊह ला ला" में डांस किया था। वह साॅन्ग बप्पी दा ने ही गाया था। एक्ट्रेस ने लिखा कि लहरी ने अपने संगीत से दुनिया को खुश किया। वह लिखती हैं, 'आप जहां भी जाएं बप्पी दा, आप अपने संगीत और अपने अस्तित्व के माध्यम से दुनिया में लाए।"

एआर रहमान, जिन्होंने मणिरत्नम की "गुरु" के लिए लहरी के साथ काम किया था। उन्होंने ट्विटर पर उनके निधन की खबर साझा की और लिखा, "#RIPbappida …..बप्पी लाहिरी, हिंदी सिनेमा के डिस्को किंग! "

Bappi Da was so endearing in person. But, his music had an edge. He introduced a more contemporary style to Hindi film music with Chalte Chalte, Suraksha & Disco Dancer.

🕉 Shanti Dada🙏 You will be missed — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 16, 2022

अभिनेता अजय देवगन ने लिखा, "उन्होंने चलते चलते, सुरक्षा और डिस्को डांसर के साथ हिंदी फिल्म संगीत के लिए एक और समकालीन शैली पेश की। शांति दादा। आपको याद किया जाएगा।"

गायक-संगीतकार विशाल ददलानी, जिन्होंने "द डर्टी पिक्चर" (2011) से "ऊह ला ला" और "टैक्सी नंबर 9211" (2006) के लिए "बंबई नागरिया" जैसे गीतों पर लाहिड़ी के साथ सहयोग किया। उन्होंने पीटीआई को बताया, "वह एक दोस्त जैसे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अब हमारे साथ नहीं है। पहले मेरे पिता, फिर लताजी, फिर बप्पीदा। 2022 वास्तव में है अच्छा नहीं बीता।”