कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारा गया। विकास की मौत को लेकर राजनीतिक पार्टियां जहां अपने सियासी दांव खेल रहे हैं। वहीं बाॅलीवुड जगत दुबे के एनकाउंटर की कहानी पर ही तंज कस रहे। ट्विटर पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने लिखा, 'वाह! हमें उम्मीद नहीं थी! यह सब !! और फिर लोग कहते हैं कि हमारी बॉलीवुड की कहानियां वास्तविकता से बहुत दूर हैं।"

क्या यह फिल्मी नहीं है

एक अन्य अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पोस्ट किया, "कोई भी व्यक्ति यह कहेगा कि फिल्में हकीकत से बहुत दूर होती हैं। क्या यह फिल्मी नहीं है? " वहीं फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, 'इन कहानियों को एक नई स्क्रिप्ट की आवश्यकता है।'

The extremely coincidental encounter of #VikasDubey proves that even the police & administration don&यt have any faith in the judiciary.



Because the judiciary is so slow that we have devised a system of &personal justice&य. Dacoits, Naxals, gangsters and even police believe in it.